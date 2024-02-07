За 2023 год жители Владимирской области разместили на вкладах 302,2 млрд рублей.

Пресс-служба банка России во Владимирском отделении представила финансовые итоги 2023 года. Были проанализированы объемы сбережений жителей региона, и результаты порадовали: за прошедший год владимирцы увеличили свои накопления на 50 миллиардов рублей по сравнению с 2022 годом. Вклады в банке возросли на 20%, а практически все они – около 97% – оформлены в рублях.За 2023 год банки успешно привлекли 432,4 миллиарда рублей от вкладчиков и других участников финансового рынка. На счетах организаций накопилось более 62,5 миллиарда рублей, при этом депозиты предприятий и организаций составили 32,7 миллиарда рублей.