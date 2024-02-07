Александр Авдеев встретился с дольщиками ЖК «Дуброва-парк» в прокуратуре. Как сообщил губернатор, на совещании людям предоставили “план по восстановлению прав дольщиков”. Напомним,

Александр Авдеев встретился с дольщиками ЖК «Дуброва-парк» в прокуратуре. Как сообщил губернатор, на совещании людям предоставили “план по восстановлению прав дольщиков”. Напомним, речь идет о дольщиках, которые вот уже больше трех лет ждут ключи от своих квартир. У застройщика Игоря Другова – три компании. И пока только одну из фирм, «ИнтерСтрой Плюс», которая возводила ЖК