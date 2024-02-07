Фестиваль русской тройки прошел во Владимирской области Юбилейный - десятый фестиваль русской...

Фестиваль русской тройки прошел во Владимирской областиЮбилейный - десятый фестиваль русской тройки прошел в Петушинском районе.Всего в нем приняли участие девять экипажей из Ярославской, Вологодской, Архангельской, Костромской и Владимирской областей.По результатам первого этапа соревнований первое место досталось Алексею Чистякову из Вологды. Второе - у костромича Евгения Морозова, а третье место - занял наш земляк - Василий Минчев. Второй этап чемпионата пройдет уже в марте - в Вологде.