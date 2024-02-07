Как реконструкторы костюмов во Владимирской области возрождают облик ушедших эпох? Какую...

Как реконструкторы костюмов во Владимирской области "возрождают облик" ушедших эпох?Какую одежду носили кривичи и меряне, как археологические находки помогают воссоздать костюмы эпохи Средневековья, и кто вообще эту одежду сегодня шьет? Знакомимся с удивительной владимирской мастерицей вместе с Полиной Лаптевой."Чем ближе сезон, тем быстрее шьешься. Потому что на фестиваль хочется."Создание полноценного исторического образа - работа кропотливая. Ей предшествует большая подготовка. В том числе, изучение истории. Чтобы получился максимально достоверный образ.Девушка любит рукодельничать с детства. И решение вступить в клуб исторической реконструкции "Ророк" было не случайным. Даже, считает девушка, судьбоносным.13 лет Катерина вместе с сообществом единомышленников и наставников "возрождает облик" эпохи викингов на многочисленных фестивалях.Катерина Ломтева, реконструктор исторический одежды:- Материалы должны быть все исторические. соответствующие аналогам. Для костюма раннего средневековья. Лен, шерсть. Хлопка, тогда не знали. Можно аутентично покрасить историческими красителями. У меня есть сарафан, покрашенный крушиной, пояса, крашеные мореной, сарафан индиговый.В копилке мастера Катерины 6 комплектов одежды в стиле трех разных этносов. Девушка умеет ткать, вязать и шить. Даже обувь.Так выглядели костюмы, которые носили представительницы восточно-славянского племени кривичей, населявшего пространство в междуречье Днепра, Волги и Западной Двины в 8 - 10 веках.Катерина Ломтева, реконструктор исторический одежды:- Вот этот покрашен исторично-аутентично, в индиго. В синий краситель, который хорошо красит лен. Рубаха - это верхнее платье и сарафан - это обязательный минимум. Дальше начинаются украшательства. Пояс, сотканный на бедро. Это непростое ткачество, - это бранное ткачество, узорное. Бусики по аналогам тоже. Вот это находки во Владимирском регионе, а вот это золото-стеклянные бусы.А женщины племени меря, в отличие от кривичей, носили штаны и вот такие обмотки. Вероятно, для удобного передвижения на лошадях. Их бронзовые изображения носили на привесках, украшавших плечи и косы.Катерина Ломтева, реконструктор исторический одежды:- Про фино-угорских женщин говорили, что сначала вы ее услышите, потом вы ее увидите. Очень много здесь всяческих бубенчиков, привесок, они отгоняют злых духов, звенят.Гривны, украшенные спиральными кольцами, лапками и привесками, закреплялись на шее. А гармоничного созвучия образу добавляли шумящие бусы и подвески на поясе. В фино-угорском костюме очень много пружинок. Обвивают они и руки, и голову."Сначала я также выстукивала ее, чтобы она стала трехгранной. Потом накручивала на прут. И получался головной убор, соответственно. И даже маленькие, вот такие пружиночки, - тоже и утяжеляют, и украшают."Образец для воссоздания былого - археологические находки. Эта настоящая древняя финоугорская привеска - накосник. А рядом ее современный близнец.Катерина Ломтева, реконструктор исторический одежды:- Мы пытаемся восстановить костюмы. Мы не можем сказать с точностью, что было вот так, но предположить, что, возможно, было вот так - можем.Эти костюмы используются не только на исторических фестивалях, но и прекрасно дополняют тематические фотосессии. Получаются по-настоящему реалистичные сюжеты.Катерина Ломтева, реконструктор исторический одежды:- Реконструкторы и фотографы, в принципе, любят друг друга. Мы друг другу интересны, и фотографии мы, как все люди, любим. В коллаборации вместе с фотографом Алиной Филатовой, я шью костюмы для фотосессий. Недавно я шила викингов, мы снимали в Дюкинских карьерах. Был и образ травницы.А эти шелка с византийским орнаментом стали основой для воссоздания образа княгини Ольги.Мастерица Катерина говорит: сшить в ателье она может все, что угодно, но всегда приятнее воплощать в жизнь тему - любимую. Потому в планах девушки множество новых реконструкций.Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести Владимир".