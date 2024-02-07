Как во Владимирской области муниципальный перевозчик проверяет состояние водителей автобусов? Во...

Как во Владимирской области муниципальный перевозчик проверяет состояние водителей автобусов?Во Владимирской области и, конкретно, - в областном центре - участились аварии с участием пассажирского транспорта. Нередко они происходят по вине самих водителей автобусов, из-за их невнимательности. Как состояние своих сотрудников перед выходом в рейс проверяет муниципальный перевозчик? - узнала Полина Лаптева.Поддержание чистоты в автобусах - процедура ежедневная. Регулярно, по возвращении с линии, муниципальные автобусы встают в очередь на уборку снаружи и в салоне. А если потребуется, отправляются на ремонт. То же - и с водителями. За их состоянием с утра до вечера следят диспетчер и медик.Александр Козлов, начальник службы по ремонту подвижного состава "Владимирпассажиртранс":- Диспетчер по выпуску проверяет водительское удостоверение, есть ли оно вообще, не просрочено ли, соответствует ли данной категории. Водитель получает путевку, с этой путевкой проходит к доктору. Он обязательно осматривает его и ставит штампик. Дальше водитель выезжает на линию. При заезде с линии - то же самое.Во "Владимирпассажиртрансе" уверяют: водители, если и перерабатывают, то крайне редко. За рулем водители городских и пригородных автобусов проводят не больше 40 часов в неделю. В день не более 9. С перерывом на отдых.Что бывает, если водитель автобуса "до смерти" устал, инспекторы ГИБДД хорошо знают. Аварии по вине уснувших автобусников - не редкость. Только в январе этого года в регионе к административной ответственности привлекли 10 водителей. Не за ДТП. За нарушение режима труда и отдыха.Анна Екимова, инспектор УМВД России по Владимирской области:- В ночные и утренние часы, когда водители наиболее утомлены, с ними проводятся профилактические беседы для предотвращения переутомленности, а также снимаются показания тахографа, для установления нарушения режима труда и отдыха. В процессе общения раздаются памятки, которые указывают о местонахождении специализированных стоянок.Тахографы не применялись ранее на автомобильных дорогах, но давно следят за работой водителей поездов. Устройства "чуят" усталость, срабатывая за 40 минут. Звуковой сигнал предупреждает водителя о засыпании. Эти устройства устанавливаются на междугородних автобусах.Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России:- Безусловно, навесить на водителя тысячи устройств, которые бы фиксировали все его состояние - просто невозможно. Устройства позволяют водителю понимать о том, что он засыпает, или не засыпает. Устройства фиксируют его психофизическое состояние, а не фактическое время работы. Водитель может отработать 2 часа, но устать достаточно сильно.Но и косвенные факторы о дополнительных переработках также могут сказаться на общем состоянии водителей. Тахограф может зафиксировать время начала и окончания рабочего дня, скорость и время в пути, только в рамках одного места работы.Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России:- Когда мы говорим о безопасности пассажиров, подобные устройства должны применяться в добровольном порядке, но, между тем, впоследствии, данные устройства должны быть везде, на всех видах транспорта.Систему контроля с функцией мониторинга за состоянием работоспособности водителей в городском транспорте еще не ввели. Разработкой национального стандарта занимается Минтранс. Обязательное оснащение городских автобусов и троллейбусов тахографами вновь пока отложено на год.Полина Лаптева, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".