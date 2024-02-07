Карамельное детство: какими успехами гордится детский сад №13 города Владимира? Центр...

"Карамельное детство": какими успехами гордится детский сад №13 города Владимира?Центр педагогических инноваций. 10 лет назад начал свою работу детский сад № 13 города Владимира. Какими успехами гордится «Карамелька» сегодня? И что лежит в основе подходов к дошкольному образованию? Расскажет Мария Платанюк.Обычное «карамельное» утро. Добавить сладости в него – без мамы и папы рядом - малышам ясельной группы «Ириски» помогают, разве что, яркие игрушки и любимый воспитатель Яна Николаевна. С нее двухлетки начали знакомство с детским садом и его «укладом».Яна Павлова, воспитатель ясельной группы детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- У меня внук и внучка. Теперь, помимо моих, у меня еще 20 деток, это и мои маленькие "внучатки". Они меня тоже бабой иногда называют. Мне очень хочется дарить им любовь и заботу, которые они заслужили.А эти ребята - будущие школьники. Через несколько месяцев - детсадовский выпускной. Упор - на подготовку к новому этапу. Счёт, письмо, логика, образное мышление… И, главное, рассказывает педагог Светлана Малинина, - учитывают индивидуальные особенности каждого ребёнка.Максим Колобов, воспитанник детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Она у нас хорошая, добрая… Строгая? Нет.Светлана Малинина, педагог старшей подготовительной группы детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Конечно, люблю. Видимо, это всё-таки моё. Приходишь сюда, обо всём забываешь. Действительно, дети заряжают.В этой же группе у «старшеньких» - под руководством Оксаны Зининой сегодня - большая стройка. Занятия по конструированию посвятили юбилею детского сада. Ребята вносят свои архитектурные и интерьерные предложения.Оксана Зинина, педагог старшей подготовительной группы детского сада № 13 «Карамелька» г. Владимира:- Это основа будущей математики. Так как у ребёнка идет визуализация того, что он делает. Подбор деталей, планирование…Почти закончив проекты, дети делятся мыслями - «Детский сад. Зачем он?»Екатерина Коллегина, воспитанница детского сада №13 "Карамелька" г. Владимира:- Чтобы играть с друзьями вместе, гулять, веселиться, ходить на занятия, учиться…Речь - залог успеха и социализации, уверена логопед Ирина Каргина. В основном специалист работает с ребятами старших групп, но профиль - не только звукопроизношение.Ирина Каргина, учитель-логопед детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Оcновная деятельность для ребёнка-дошкольника - это игра, поэтому я стараюсь завлечь ребёнка с помощью различных игровых приёмов. Чтобы ребёнку было интересно. А методики различны, в том числе "Архиповой".За десятилетие через «Карамельку» прошли больше пятисот ребят, рассказывает заведующая Галина Фомина. Удалось создать современное дошкольное образовательное пространство, уверена Галина Юрьевна.К примеру, в 2017-ом году сад получил статус региональной инновационной площадки. И сейчас продолжает работу в инновационном режиме под руководством профессора Людмилы Прохоровой. Но главной гордостью Галина Фомина называет свою команду.Галина Фомина, заведующая детским садом № 13 «Карамелька» г. Владимира:- Нам удалось создать уникальный коллектив, и вместе с детьми разделить их счастливые моменты, сделав каждый день уникальным, разнообразным, незабываемым.Пример Галины Фоминой показателен. Галина Юрьевна рассказывает: для нее и сестры-двойняшки Ирины, дошкольное воспитание было профессией мечты. Они и сейчас работают вместе. А начался их общий путь больше 30 лет назад, в далёкие 90-е, когда под окнами родного дома появился детский сад.Галина Фомина, заведующая детским садом №13 г. Владимира:- И тут мама сказала: "вы же хотели быть воспитателями". А время сложное было. И мы с сестрой поступили на заочное, и пришли в этот детский сад нянями.Педагоги «Карамельки» - лауреаты множества конкурсов педагогического мастерства. В их числе- музыкальный руководитель Наталья Николаева. Каждый день она раскрывает для детей удивительный мир музыки.Наталья Викторовна - победитель регионального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Воспитатель». Участник конкурса Всероссийского. 20 лет работала учителем музыки в общеобразовательной школе, и уже десятилетие - в детском саду №13.Наталья Николаева, музыкальный руководитель детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Я безумно люблю музыку. И эту любовь я передаю ребятам, им очень нравится и петь, и танцевать, и музицировать… Если любить свою профессию, её полюбят те, кто рядом с тобой…Самые современные подходы - на занятиях физкультурой.Молодой педагог Ирина Папурина - победитель регионального конкурса профмастерства улыбается: пропаганду здорового образа жизни ведет широкую: среди воспитанников, родителей, коллег. Задача - гармоничное развитие, формирование здоровых привычек, любви к спорту.Кстати, все педагогические новинки - тоже здесь. К примеру, сибборды. Обожаемые всеми спортивные экологичные тренажёры.Ирина Папурина, педагог по физической культуре детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Благодаря нашему руководителю, в нашем детском саду созданы такие классные условия, где мы можем осуществить все свои желания, и дать все возможное детям...Пространство - для гармонизации эмоций и чувств, диалога с окружающим миром. Спокойная атмосфера, ласковый голос психолога Валентины Егоровой, современное мультимедийное оборудование - всё вместе даёт колоссальный эффект.Валентина Егорова, педагог-психолог детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Эта сенсорная комната очень хорошо располагает. Она вдохновляет детей. Гармонизирует их состояние. Сюда приходят и ребята, которые адаптируются к детскому саду, приходят и те, кто тревожен, волнителен.В «Карамельке» действуют несколько кружков различной направленности, есть даже своя студия рисования песком. Дети обожают сидеть за световыми столами, создавая свои картины и сюжеты.286 детей, 23 педагога, полсотни сотрудников - все вместе – большая семья, которая открывает новую главу в истории детского сада.О «Карамельке» заведующая Галина Фомина всегда говорит: "мы - коллектив". Его заслуги отмечены множеством профессиональных наград. Планов много. Из бытового - реализовать мечту - открыть соляную пещеру. А общая цель одна - не снижать заданную когда-то планку отношения к профессии и жизни. А еще - искренне любить малышей, даря им по-настоящему счастливое детство.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"