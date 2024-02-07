На двери супермаркета объявление – “В нашем магазине идет ремонт!”. Мы позвонили на горячую линию и выяснили – планируется реконструкция. Правда, какая именно – не сообщается.

На двери супермаркета объявление – “В нашем магазине идет ремонт!”. Мы позвонили на горячую линию и выяснили – планируется реконструкция. Правда, какая именно – не сообщается. Вероятно, “Пятерочку” будут приводить в современный вид – с “зебриным” узором на полу. Супермаркет закрылся на ремонт 4 числа, открытие планируется уже 16 февраля. До этого момента руководство магазина