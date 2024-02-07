Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте.Снегопад будет идти в столице до конца дня, в ближайшие часы его интенсивность не уменьшится. Коммунальная техника приступила к очередному этапу уборки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в уборке задействовали необходимое количество техники, а также бригады ручной уборки, дворников и технику столичных инженерных компаний. Особое внимание уделено пешеходным зонам, тротуарам, подходам к станциями метро, железнодорожным платформам и другой транспортной инфраструктуре, а также объектам социальной сферы.Столичных автомобилистов попросили воздержаться от использования личного транспорта. Если это невозможно – проявлять внимательность на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.Москвичей предупредили о возможных сильных порывах ветра и метели. Горожанам нужно быть аккуратными на дорогах и тротуарах. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать под ними автомобили, сообщается на портале mos.ru.По прогнозам синоптиков, высота сугробов в столице может составить 58 сантиметров.