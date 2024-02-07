Об этом рассказали в телеграм-канале Следственного комитета России по Владимирской области.

На 2 миллиона 300 тысяч рублей закупились палёным алкоголем экс-супруги из Коврова. Об этом рассказали в телеграм-канале Следственного комитета России по Владимирской области.Следователи уже возбудили уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в особо крупном размере. Установлено, что бывшие муж и жена с 2021 года покупали и хранили в арендуемом складе контрафактный алкоголь. Сотрудниками ФСБ было насчитано 16 656 бутылок сомнительной водки и коньяка.Сейчас следователи проводят физико-химическую судэкспертизу, допрашивают свидетелей. Также выполняются другие следственные действия, которые направлены на закрепление доказательств.