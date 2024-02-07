На новые автобусы для Владимира выделено 330 миллионов рублей Более 330 миллионов рублей выделено...

На новые автобусы для Владимира выделено 330 миллионов рублейБолее 330 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Владимирской области на покупку новых автобусов для региональной столицы.На эти средства муниципалитет закупит еще 20 машин. Как поясняют в правительстве, потребность в новых автобусах обусловлена не только необходимостью замены изношенного подвижного состава, но и увеличением протяженности маршрутов общественного транспорта.