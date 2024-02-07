Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии города.

На сегодняшнюю ночь автовладельцев просят убрать транспорт с улиц Владимира, чтобы почистить снег. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии города.Так, с 20:00 до 7:00 завтрашнего дня, чтобы не мешать работе спецтранспорта, машины надо убрать со следующих улиц:Ул. 1-я Кольцевая;Ул. 2-я Кольцевая;Ул. 850-летия;Ул. Чайковского;Ул. Гражданская;Ул. Мира (от ул. П. Осипенко до ул. Горького);Ул. Батурина (в т.ч. тротуары);Ул. Северная (от ул. Батурина до ул. Горького и обратно);Ул. Зеленая (от ул. Мира до ул. Кирова);Электроприборовский проезд.Ранее АиФ Владимир о надвигающемся циклоне.