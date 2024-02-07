Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии города.
На сегодняшнюю ночь автовладельцев просят убрать транспорт с улиц Владимира, чтобы почистить снег. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии города.
Так, с 20:00 до 7:00 завтрашнего дня, чтобы не мешать работе спецтранспорта, машины надо убрать со следующих улиц:
Ул. 1-я Кольцевая;
Ул. 2-я Кольцевая;
Ул. 850-летия;
Ул. Чайковского;
Ул. Гражданская;
Ул. Мира (от ул. П. Осипенко до ул. Горького);
Ул. Батурина (в т.ч. тротуары);
Ул. Северная (от ул. Батурина до ул. Горького и обратно);
Ул. Зеленая (от ул. Мира до ул. Кирова);
Электроприборовский проезд.
Ранее АиФ Владимир о надвигающемся циклоне.