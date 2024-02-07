Ни денег, ни отпуска: как во Владимире мошенница-турагент обманывала людей? Во Владимире сегодня...

"Ни денег, ни отпуска": как во Владимире мошенница-турагент обманывала людей?Во Владимире сегодня возбудили уголовное дело по факту мошенничества с турпутевками. Без отдыха и без денег остались, как минимум, два десятка человек.С пострадавшими встретился Никита Тарбеев.Для супругов Фроловых всё началось с Доминиканской республики, в которую они так и не слетали - из-за начавшейся спецоперации на Украине. В итоге, вместо того, чтобы вернуть средства, турагент Кристина Сухова предложила клиентам тур в Турцию. Супруги доплатили за детей, которых на этот раз решили взять с собой, и начали считать дни до отпуска.Руслан Фролов, пострадавший:- Она нас мурыжила буквально до последнего дня. Вот уже мы говорим - где билеты-то? Нам вылетать завтра. Она нам дату назвала, самолёта скинула скрины - ждите, ждите, сейчас вам пришлю.Никто, естественно, ничего не прислал. При этом сама турагент Кристина успела к этому времени релоцироваться в Тунис - к мужу-иностранцу. По телефону обещала вернуть средства - триста шестьдесят тысяч рублей, а потом пропала, оставив несколько голосовых сообщений."Вы сами там пропишите, я вам скину - вы увидите всё - ну, конечно, полную сумму. И всё будем возвращать."Фроловы обратились в полицию, но без особого успеха. Полиция прислала ответ- отказано в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствие состава преступления- якобы не могут её опросить.Дина Фролова, пострадавшая:- Мы обычная среднестатистическая семья, которая не может себе позволить отдыхать раз в месяц. Мы на этот отпуск копим, зарабатываем. И вот так вот поступить... Мы привыкли к тому, что мошенники - это люди, которые звонят нам по телефону, неизвестные для нас абсолютно, а тут... Ну ладно мы- малознакомые люди, но она своих друзей бросала.От действий Кристины Суховой пострадали, как минимум, два десятка жителей Владимира.Лолита Климович была знакома с ней несколько лет - работали в одном здании. Девушка успела даже слетать в Турцию по её путевке. 19-го ноября планировался вылет в Шри-Ланку. Но в последний момент выяснилось, что в Аэрофлоте об этом не в курсе.Лолита Климович, пострадавшая:- Мы общались еще пару дней после этого инцидента, она обещала, что решит этот вопрос. В дальнейшем она сообщала о том, что это люди её кинули, с кем она сотрудничала, что она здесь не виновата, ни при чем. То есть жертва...Последний разговор в Кристиной случился 22 ноября, и больше она на связь не выходила."Ну, короче, мне нужно просто для возврата время, я поговорила с адвокатом, он мне сказал, что делать вообще."Коллеги-туроператоры, рассказывают, что на протяжении нескольких лет женщина вполне добросовестно исполняла свои обязанности. Что с ней произошло осенью этого года - непонятно."Мне тут...её коллекторы разыскивали. Я предполагал, что это муж её бывший напакостил - с машинами там что-то. Ну, допустим, они брали кредит какой-то на машину. Она же жена не русского мужа...Она, как жена, будет соответчик. Только не надо вот это всё снимать..."Между тем жертвы Суховой организовали своё сообщество в соцсетях, и начали обращаться еще и в прокуратуру - с жалобами на полицию. В итоге уголовное дело всё-таки было возбуждено - по статье "мошенничество".Сергей Лаврентьев, заместитель прокурора г. Владимира:- Все решения об отказе уголовного дело были прокуратурой города Владимира своевременно отменены. Даны указания рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня, фактически по результатам доследственной проверки, принято решение о возбуждении уголовного дела..То есть официальное расследование началось и вероятно, уже в ближайшее время пострадавшие смогут предъявить в суд гражданские иски, а имущество подозреваемой, и сама она могут быть арестованы.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".