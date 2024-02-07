Отдыхаем в движении: массовая лыжная гонка пройдет во Владимире Сорок вторая всероссийская...

"Отдыхаем в движении": массовая лыжная гонка пройдет во ВладимиреСорок вторая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России 2024" пройдет уже 10 февраля. Началась регистрация участников. Ее можно быстро пройти на госуслугах.Во Владимире старты, традиционно, пройдут в парке "Дружба".Дистанций три: один, пять и десять километров. Начало в 12 часов.А в минувшие выходные в Гусь-Хрустальном прошел массовый лыжный заезд "Честный марафон друзей". Он тоже традиционный. И в этом году Баринова Роща собрала почти 430 участников из разных регионов страны. Дистанции были серьезные - 37 и 50 километров.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:- Первый раз я побежал в 16 году марафон, меня друзья уговорили. И я даже не побежал, а потихонечку поехал. Проехал первый круг, постоял, подумал. Есть силы или нет. Поэтому каждый год постепенно улучшаю. Поэтому 50 километров пока не для меня дистанция.