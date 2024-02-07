Перевозчик ООО «ПОАТиС» перестанет обслуживать 102-ой маршрут «Владимир – Сокол – Раменье». 9 февраля – последний день работы. Об этом “Шестому каналу” рассказал Александр

Перевозчик ООО «ПОАТиС» перестанет обслуживать 102-ой маршрут «Владимир – Сокол – Раменье». 9 февраля – последний день работы. Об этом “Шестому каналу” рассказал Александр Тимофеев, учредитель компании. Напомним, с 1 февраля «ПОАТиС» прекратил обслуживать маршрут 18с, причина ухода – дефицит кадров. В этот раз ситуация повторяется уже со 102-ым маршрутом. Александр Тимофеев, учредитель ООО «ПОАТиС»