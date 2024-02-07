Поселок Гатиха Камешковского района превратился в место для слива отходов местных жителей. Очистные сооружения в поселке есть, но находятся в плачевном состоянии. Поэтому не прошедшие

Поселок Гатиха Камешковского района превратился в место для слива отходов местных жителей. Очистные сооружения в поселке есть, но находятся в плачевном состоянии. Поэтому не прошедшие очистку сточные воды сливаются прямо на улицы, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Такая ситуация угрожает как местной природе, так и населению. Районный прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации