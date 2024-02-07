Информация появилась в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.

Прокуроры совместно с губернатором обсудили права дольщиков ЖК «Дуброва-Парк». Информация появилась в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.Восстановлением прав участников долевого строительства ООО «ИнтерСтрой Плюс» обсуждались также вместе с начальником областного УМВД Валерием Медведевым, замами Александра Авдеева, Министром архитектуры, мэром Владимира и директором Фонда защиты прав граждан Евгением Шошиным.Напомним, организация под руководством Игоря Другова должна была завершить строительство многоквартирного дома ещё в 2020 году, но «ИнтерСтрой Плюс» начал операцию по объявлению себя банкротом. Суд признал необходимость процесса обоснованной.Сейчас дом в жилом комплексе включён в реестр проблемных объектов, уже утверждён план восстановления прав дольщиков, а на Игоря Другова возбуждено уголовное дело по статье 159. Следователи и сотрудники МВД расследуют его.«В полном объеме следственным органом исследовано финансовое положение обвиняемого и членов его семьи, в суд направлено 15 ходатайств о наложении ареста на имущество, часть из которых удовлетворены на общую сумму 163 млн рублей», – сообщается в пресс-релизе.Сейчас уже готовится проект обвинения в окончательной реакции. Восстановление прав участников долевого строительство на постоянном контроле прокуратуры и Правительства региона.