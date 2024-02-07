Рекордные снегопады и «барическое дно»: о чем еще синоптики предупреждают жителей Владимирской...

Рекордные снегопады и «барическое дно»: о чем еще синоптики предупреждают жителей Владимирской области?«Снежная Ольга» уже обрушилась на Москву. Об этом в реальном режиме времени сообщают столичные СМИ.Напомним, североатлантический циклон несет с собой рекордные снегопады. Об этом «РИА Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» - Евгений Тишковец.Его коллега - Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале пишет, что атмосферное давление может «рухнуть на самое барическое дно».Главное управление МЧС России по Владимирской области также информирует:«В период с 18:00 7 февраля до 06:00 8 февраля во Владимире и по области ожидается выпадение сильного снега! Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушений в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ...»По данным Гидрометцентра России, завтра (8 февраля) днём будет очень морозно: -16°...17 C. К ночи температура опустится до -20°С.Атмосферное давление — низкое, 736 мм ртутного столба. Ветер — западный, до 3 метров в секунду. Спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды на 8 февраля:«Солнце ярко светит, ветра нет – весна наступит рано»;«Коровы весь день мычат – к метели!»;«Небо на закате алое – на следующий день ждите сильный ветер».Фото: freepik.com