В декабре 2023 года «Ростелеком» ввел в эксплуатацию 25 базовых станций в рамках второго этапа программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Благодаря этому жители малых населенных

В декабре 2023 года «Ростелеком» ввел в эксплуатацию 25 базовых станций в рамках второго этапа программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Благодаря этому жители малых населенных пунктов 11 районов региона получили голосовую связь и мобильный интернет по технологии 4G (LTE). В феврале провайдер организовал пресс-тур для региональных журналистов в поселок Сушнево-1, где была установлена одна