Сколько домов во Владимирской области капитально отремонтируют в 2024 году? Во Владимирской...

Сколько домов во Владимирской области капитально отремонтируют в 2024 году?Во Владимирской области в этом году капитально отремонтируют 420 многоквартирных домов. Ровно на сто больше, чем в прошлом. В Белом доме подвели итоги реализации региональной программы.Велись и строительно-монтажные работы, составлялась и проектно-сметная документация. Подрядчики отремонтировали более 180 крыш, 25 фасадов, инженерные системы в 15-ти зданиях. Одно из важных направлений работы - замена лифтового оборудования. В регионе подлежат замене более 500 лифтов. По закону нормативный срок их службы составляет не более 25 лет.Сергей Маевский, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области:- В указанных домах будут отремонтированы 237 крыш, 25 фасадов, 2 фундамента, 2 подвала, внутридомовые инженерные системы в 25 домах. В 138 домах будут заменены 386 лифтов.