Смертельный конфликт: продолжается расследование убийства женщины в городе Кольчугино По...

"Смертельный конфликт": продолжается расследование убийства женщины в городе КольчугиноПо информации пресс-службы СУ СК по Владимирской области, расследуется уголовное дело по факту убийства женщины ее сожителем.В январе 2024 года в городе Кольчугино пара сильно поссорилась, в результате чего мужчина нанес множество ножевых ранений своей пассии, отчего та скончалась на месте.58-летний фигурант надеялся «замести следы». Для этого он прибрался в квартире, а тело погибшей завернул в полиэтиленовый чехол от матраса.Ночью, когда мужчина собирался выбросить труп в мусорный бак, его заметил с балкона сосед, который незамедлительно позвонил в полицию.Мужчина был задержан. По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В данный момент 58-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье "убийство".Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области