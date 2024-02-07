Смотрите Вести в 14:30: больше двадцати владимирцев стали жертвами непорядочного...

Смотрите "Вести" в 14:30: больше двадцати владимирцев стали жертвами непорядочного турагентаОтпуск по обману- Ни денег, ни билетов. Больше двадцати владимирцев стали жертвами непорядочного турагента.Не спать!- Во Владимире участились аварии с автобусами. Кто и как контролирует состояние водителей перед выходом на линию?Родные душой- Семья, которой у них никогда не было. Воспитанники детских домов региона стали участниками проекта "Наставничество".