Смотрите Вести в 14:30: больше двадцати владимирцев стали жертвами непорядочного...
Смотрите "Вести" в 14:30: больше двадцати владимирцев стали жертвами непорядочного турагента
Отпуск по обману
- Ни денег, ни билетов. Больше двадцати владимирцев стали жертвами непорядочного турагента.
Не спать!
- Во Владимире участились аварии с автобусами. Кто и как контролирует состояние водителей перед выходом на линию?
Родные душой
- Семья, которой у них никогда не было. Воспитанники детских домов региона стали участниками проекта "Наставничество".