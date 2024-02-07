В порядок приведут 19 общественных пространств.

В порядок приведут 19 общественных пространств.В 2024 году в Москве планируется благоустроить 19 общественных пространств. Об этом в своем рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Так, в порядок приведут локациb у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства. Начнется прокладка трамвайных линий на проспекте Академика Сахарова и улице Сергия Радонежского, рассказал Собянин.Мэр напомнил, что в 2023 году благоустроено 22 улицы. Преобразились прилегающие к МГТУ имени Баумана улицы, участки Цветного бульвара и территория Южного речного вокзала."С 2011 года мы благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тыс. га.", – подчеркнул градоначальник.Ранее в столице территории у кластеров "Руднево" и "Ломоносов". Они превратились в комфортные пространства для отдыха и прогулок. На территории кластеров проложили дорожки, высадили деревья и кустарники, разбили газоны, установили детские площадки.В декабре второй этап благоустройства набережной Марка Шагала в районе ЗИЛ. Там появились прогулочные дорожки со скамейками, зоны для воркаута, детские площадки. Высажено более 700 деревьев и кустарников, уложено 8,3 тысячи квадратных метров газонов.