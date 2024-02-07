Суд обязал администрацию Камешковского района и МУП «ИНТЕХ» привести водоотведение в селе Гатиха в соответствие с нормами закона.

Суд обязал администрацию Камешковского района и МУП «ИНТЕХ» привести водоотведение в селе Гатиха в соответствие с нормами закона. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что находящиеся в населённом пункте очистные сооружения разрушены. В результате хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф местности без очистки. Всё это не только несёт угрозу причинения вреда окружающей среде, но и может привести к инфекционным заболеваниям.В настоящий момент исполнение решения находится на контроле прокуратуры.