Три пушистика: во Владимирской области щенки готовы принести радость в вашу жизнь Наша...

"Три пушистика": во Владимирской области щенки готовы принести радость в вашу жизньНаша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят оказаться в любящей семье.Сегодня знакомим вас с очаровательными малышами из "Ангела дом".Трое щенят породы лайка - два мальчика и одна девочка с нетерпением ждут встречи с новыми хозяевами.Послушные, дружелюбные, спокойные - эти пушистые ребята точно принесут в вашу жизнь радость.Телефон для связи с волонтером: +7-915-778-23-94