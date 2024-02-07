Отправленная родственниками заключённого посылка с лекарствами для поддержания работы сердца вернулась отправителям.

Осенью 2021 года суд приговорил журналиста из Крыма к 12 годам заключения под стражу по обвинению в участии в террористической организации и подготовке вооружённого захвата власти. Подсудимый отправился отбывать срок в знаменитую тюрьму города Владимир. В конце 2023 года семья журналиста собрала посылку с необходимыми для его сердца лекарствами, однако посылку вернули обратно.Комитет против пыток под началом ООН потребовал от властей России освобождения журналиста и проведения ему всех необходимых медицинских процедур. Издательство «Мемориал» признали подсудимого политическим заключённым.