Энергетики Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» провели урок по экологии и энергобезопасности для учеников 38 школы во Владимире.

Энергетики Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» провели урок по экологии и энергобезопасности для учеников 38 школы во Владимире. Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология», призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде.О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме. Усвоить материал помогли красочная презентация, мультики и викторина, которую провел энергетик Теплослав. По завершении все ребята получили подарки от «Т Плюс» и сделали фото с героем комиксов на память.Елена Паус, классный руководитель поделилась: «Урок был очень полезен. Тем более, что у нас в учебниках по «Окружающему миру» как раз есть тема «Откуда берется электричество». Сегодня ребята узнали об этом и многом другом в интерактивной форме. Спасибо энергетикам!»До конца года уроки энергобезопасности и экологии состоятся во всех городах присутствия «Т Плюс».Реклама.