57-летний мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под автобус. Пострадавший с травмами госпитализирован. Как сообщили в ГИБДД, наезд случился вчера вечером, 6 января,

57-летний мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под автобус. Пострадавший с травмами госпитализирован. Как сообщили в ГИБДД, наезд случился вчера вечером, 6 января, около 20:00. Пешеход пытался перейти дорогу на перекрестке улиц Большой Московской и Гагарина. Мужчина, вероятно, торопился, он пересекал “зебру” на красный свет. В результате автобус №28 марки “Нефаз” под