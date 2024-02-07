Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

В центре Владимира рейсовый автобус №28 сбил человека на зебре. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.ДТП произошло вчера, 6 февраля, в 20:00 около дома №42 по улице Большой Московской. По предварительной информации, 28-летний водитель «НЕФАЗа» не виноват, так как пешеход полез на запрещающий сигнал светофора.Так, 57-летнего пострадавшего увезли в больницу. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося. Напомним, этот рейс обслуживает ООО «ОКТО».