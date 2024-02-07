Утром 7 февраля в социальных сетях появилась информация об очередном ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась в Добром, возле дома №10 на улице Комиссарова. В самый час пик

Утром 7 февраля в социальных сетях появилась информация об очередном ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась в Добром, возле дома №10 на улице Комиссарова. В самый час пик там образовалась огромная пробка, микрорайон встал. Однако, по информации ГИБДД области, автобус в ДТП не участвовал. Столкновение произошло между автомобилями Рено и Хонда. Сандеро при проезде