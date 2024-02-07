В ближайший месяц дистрибьюторы продолжат предлагать значительные дисконты, что будет поддерживать дальнейший рост российского авторынка.

В ближайший месяц дистрибьюторы продолжат предлагать значительные дисконты, что будет поддерживать дальнейший рост российского авторынка. В феврале объемы продаж могут достичь 100-тысячной отметки, а в марте на фоне «оживления» спроса – подняться до 120-130 тысяч машин. Такова оценка рынка экспертов «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ).Первый месяц 2024 года, несмотря на длительные новогодние праздники, оказался достаточно активным для авторитейла. По данным AEB, в России было реализовано 83 тысячи новых автомобилей (с учетом параллельного импорта), что на 12-13% меньше, чем за тот же месяц в 2021-22 гг., но в то же время на 64% больше, чем в январе 2023 года. Склады дилеров и импортеров российских и китайских марок динамично освобождались благодаря серьезным поддержкам дистрибьюторов, которые по российским маркам доходили до 490 тысяч рублей, а по кроссоверам из КНР приближались к 1 млн рублей.«Январь 2024 года не был для авторитейлеров периодом привычного затишья. Немало клиентов решили потратить новогодние праздники на изучение предложений автосалонов. Положительную роль для многих сыграл новостной фон о том, что дилеры, заполнив склады, в январе стали охотнее идти на уступки покупателям. И если на вторичном рынке по-прежнему отмечалось снижения количества предложений на классифайдах, то в сегменте новых машин, напротив, можно было видеть рост активности. В итоге продажи первого месяца года, хотя и не смогли полностью вернуться на докризисный уровень, оказались более чем на 60% выше, чем в январе 2023 года», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.Ралли дисконтовВ «ралли скидок» в меньшей степени, чем все остальные марки, участвовал АвтоВАЗ. Дисконт до 200 тысяч рублей можно было получить на самые дорогие комплектации Lada Vesta (выше двух миллионов рублей), но только в том случае, если покупатель соглашался пользоваться F&I программами. В целом марка из Тольятти реализовала в январе 20,8 тысячи новых машин (+19% к январю 2023 года).В лидерах бренда по-прежнему осталась Granta (9,6 тысячи а/м). На фоне того, что относительно доступных модификаций этой модели у дилеров осталось мало, в сравнении с январем 2023 года произошло снижение продаж (-20 %). В то же время обе модели Niva продолжали продаваться значительно лучше, чем год назад (6,2 тысячи а/м, +26% к январю 2023 года), что связано с восстановление их производства в нужных количествах. При этом у дилеров есть немало предложений дешевле 1 млн рублей. И наконец, Vesta разошлась тиражом 4,8 тысячи, что многократно выше результатов января прошлого года, когда завод только пытался восстановить ее производство, но все же на 2,3 тысячи машин меньше, чем в декабре 2023 года. С появлением машин с вариатором, которое намечено на весну, популярность Vesta возрастет.После декабрьского взлета продаж «Москвича» до 2,4 тысячи машин результаты января 2024 года для московской марки оказались скромнее: было реализовано порядка 1,2 тысячи автомобилей, из которых десятая часть пришлась на новинку «Москвич 6», остальное - на кроссоверы.Бренд Evolute, хотя и предложил рынку уже четвертую модель «русифицированного» китайского автомобиля DFM и пользуется довольно широкими возможностями господдержки, реализовал в январе 111 а/м, тогда как в декабре 2023 года продажи доходили до 235 а/м.Отечественный производитель «Автотор» в прошлом году произвел 38 тысяч автомобилей, а в 2024 году на предприятии планируют увеличить сборку минимум до 100 тысяч машин. Для этого расширяют число марок-партнеров и количество моделей. При этом на учет в 2023 году было поставлено немного более 10 тысяч машин Kaiyi и BAIC, а в январе текущего года обе марки продали 0,8 тысячи а/м. Текущая динамика продаж уже привела к снижению рекомендуемой розничной цене. Также Kaiyi и BAIC стали продавать через маркетплейсы с дисконтом до полумиллиона рублей. Продажи двух других марок предприятия – SWM и коммерческих JMC - пока носят штучный характер.Марка GAZ реализовала в январе 3,1 тысячи машин (+29%), UAZ закончил первый месяц с результатом 2,1 тысячи а/м (+40%), а Sollers дал рынку почти полтысячи сделок. В целом доля российских марок составила 34%, на 8 п.п. ниже, чем в декабре 2023 года.Продажи популярных брендов из КНР продолжают рост и все ближе подбираются к текущему лидеру рынка – бренду Lada. Chery продала 8,8 тысячи автомобилей, Geely – 9 тысяч а/м, Haval – 9,6 тысячи а/м. Звание самой популярной иномарки сохранил Haval Jolion (4,3 тысячи а/м, + 186%).«Как обычно это бывает в январе-феврале, закупленные ранее дилерами в прошлом году машины стали сейчас восприниматься клиентами «постаревшими» на год. Плюс в декабре не было серьезного всплеска продаж, и авторитейлеры не освободили склады на столько, на сколько рассчитывали. В итоге у покупателей остается шанс получить хороший дисконт, а у дилеров - убедить дистрибьюторов, что они не могут обслуживать долги по содержанию складов 3-4 месячного объема. Кроме того, на волне новостей об очередном увеличении таможенных пошлин в апреле уже в феврале-марте мы можем увидеть всплеск продаж машин, завозимых по параллельному импорту в Россию через Киргизию. Такая логистика позволяет пока получать товар частным перегонщикам на сумму до 10-12 тысяч долларов дешевле», - прокомментировала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.По прогнозам экспертов, февраль с большой долей вероятности приблизит объемы российского рынка новых машин к отметке в 100 тысяч штук, а в марте при стабильной геополитической ситуации рынок ждет традиционное весеннее «оживление», на фоне которого он может показать продажи в 120-130 тысяч автомобилей.