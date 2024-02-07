В Гороховце перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода.

В Гороховце перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода. Мужчину обвиняют в незаконных охоте на особо охраняемой природной территории, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств и хранении боеприпасов. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что осенью 2022 года мужчина нелегально застрелил лося на территории государственного природного заказника «Муромский». Нанесённый ущерб составил 400 тыс. рублей.«Позже в доме обвиняемого обнаружены тротил массой свыше 760 г и цилиндрический взрывпакет, снаряженный метательным взрывчатым веществом – дымным порохом, предназначенным для имитации взрыва ручных гранат, а также 42 патрона разного калибра», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении нижегородца передано в суд.