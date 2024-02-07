В Гороховце перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода.
В Гороховце перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода. Мужчину обвиняют в незаконных охоте на особо охраняемой природной территории, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств и хранении боеприпасов. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
Правоохранители установили, что осенью 2022 года мужчина нелегально застрелил лося на территории государственного природного заказника «Муромский». Нанесённый ущерб составил 400 тыс. рублей.
«Позже в доме обвиняемого обнаружены тротил массой свыше 760 г и цилиндрический взрывпакет, снаряженный метательным взрывчатым веществом – дымным порохом, предназначенным для имитации взрыва ручных гранат, а также 42 патрона разного калибра», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящий момент уголовное дело в отношении нижегородца передано в суд.