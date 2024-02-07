В Гороховце охотник застрелил лося без разрешительных документов на добычу. Об этом сообщает...

В Гороховце охотник застрелил лося без разрешительных документов на добычу.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Выяснилось, что вечером 19 ноября 2022 года, находясь в лесном массиве в государственном природном заказнике Федерального значения «Муромский», мужчина произвел незаконный отстрел лося.«В результате преступных действий охотничьим ресурсам Российской Федерации причинен особо крупный ущерб в размере 400 тыс рублей. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество, принадлежащее обвиняемому, после чего на 1/3 доли квартиры наложен арест. Мужчиной частично возмещён ущерб на сумму 300 тыс рублей...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Позже в доме обвиняемого были обнаружены тротил (массой свыше 760 г) и цилиндрический взрывпакет, снаряженный метательным взрывчатым веществом - дымным порохом, предназначенным для имитации взрыва ручных гранат, а также 42 патрона разного калибра.Уточняется, что в данный момент уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд.Фото: freepik.com