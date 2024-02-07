53-летнего жителя Нижегородской области засекли за разделкой туши лося на особо охраняемой территории государственного природного заказника в Гороховецком районе. Выяснилось, что помимо

53-летнего жителя Нижегородской области засекли за разделкой туши лося на особо охраняемой территории государственного природного заказника в Гороховецком районе. Выяснилось, что помимо браконьерства, мужчина нарушил и другие статьи Уголовного кодекса. Самца лося житель соседнего региона застрелил в ноябре 2022 года. В момент разделывания туши мужчину заметил госинспектор, он вызвал полицию. Выяснилось, что нарушитель не только