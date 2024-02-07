Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В Кольчугино прокуроры не могут выгнать фирму из муниципального здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Так, после решения Владимирского Арбитражного суда директор компании должен был покинуть площадь более 800 квадратных метров, которая принадлежит муниципалитету, но после исполнительного производства и пары штрафов от приставов, общей сложностью – 80 тысяч рублей, мужчина не стал этого делать.Сейчас на нарушителя прокуратурой возбуждено уголовное дело. На данный момент оно уже передано мировому судье.