Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Ковров прибыла пара троллейбусов «Авангард» из Вологды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.В этом году власти пообещали завести в город оружейников ещё 12 единиц транспорта. Эти троллейбусы имеют 24 сидячих места, а общая вместимость – 80 человек.По информации Александра Емелина, главного инженера Управления троллейбусного транспорта, в салоне есть отопительные приборы, пожарные принадлежности, а для продажи билетов в водительской кабине предусмотрено окошко.Сейчас машины проходят техосмотр на территории УТТ. Позже на них будут оформляться документы, далее – постановка на учёт.