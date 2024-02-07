В Коврове обнаружена немаркированная алкогольная продукция на 2,3 млн рублей. УФСБ России по...

В Коврове обнаружена немаркированная алкогольная продукция на 2,3 млн рублей.УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с региональным СУ СК России, выявлена и задокументирована противоправная деятельность двоих жителей города Коврова.Выяснилось, что мужчина 1973 года рождения и его бывшая супруга в период 2021-2023 годов незаконно приобретали, перевозили и хранили (в целях продажи) в арендуемом складском помещении на территории Ковровского района контрафактную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке.«В ходе спланированных совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем СК во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ обнаружены и изъяты 16656 бутылок немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью более 2,3 млн рублей, что является особо крупным размером...» - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Следователем СК была проведена физико-химическая судебная экспертиза изъятого.Сообщается, что в данный момент допрашиваются свидетели, осматриваются документация и вещественные доказательства, выполняются иные следственные и процессуальные действия.В отношении бывших супругов возбуждено уголовное дело («приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции»).Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области