По версии следствия, фигуранты закупали немаркированный алкоголь с 2021 года, а затем перевозили в арендуемый склад. Бывшие муж и жена, а теперь – соучастники преступления, собирались

По версии следствия, фигуранты закупали немаркированный алкоголь с 2021 года, а затем перевозили в арендуемый склад. Бывшие муж и жена, а теперь – соучастники преступления, собирались продать “паленку”. Как сообщили в ФСБ, фигуранты умышленно приобретали контрафакт у неизвестного лица. В прошлом году противоправная деятельность злоумышленников была пресечена. Правоохранители изъяли со склада более 16650 бутылок немаркированного