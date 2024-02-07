Правоохранители установили, что в Осиповском участковом лесничестве, на участке, который арендовало ООО «КовровЛесПром», неизвестные лица срубили 21 сосну.

Правоохранители установили, что в Осиповском участковом лесничестве, на участке, который арендовало ООО «КовровЛесПром», неизвестные лица срубили 21 сосну. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Ущерб от нелегальной рубки превысил 700 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.Вместе с тем в ведомстве отмечают, что арендатор должен был проводить регулярный мониторинг земель в целях своевременного выявления нарушений. Однако лесопользователь не выполнял надлежащим образом свои обязанности, что и сделало возможным незаконную рубку.В настоящий момент прокурор направил в суд иск с требованием взыскать с арендатора причинённый ущерб.