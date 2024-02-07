Список опубликовал институт развития креативных индустрий и Выставочный научно-исследовательский центр.

Владимирская область заняла 19 место в рейтинге творческого потенциала регионов. Список опубликовал институт развития креативных индустрий и Выставочный научно-исследовательский центр. Москва и Петербург в этот список не попали.Эксперты брали во внимание политику субъектов РФ, инфраструктуру различных индустрий, направленные на творчество, туристическую привлекательность и опыт проведения мероприятий.Ранее АиФ Владимир рассказывал о «Яндекс Путешествий», где 33-й регион вошёл в топ-10 по бронированию гостиниц.