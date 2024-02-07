Акция стартовала во Владимирской области сегодня, 7 февраля. Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля. Жителям региона предлагают помочь сельским и

Акция стартовала во Владимирской области сегодня, 7 февраля. Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля. Жителям региона предлагают помочь сельским и районным библиотекам. В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно принести новые книги или издания в хорошем состоянии (не ранее 2010 года выпуска) до 21 февраля в корпуса Владимирской