В среду, 7 февраля, на центральные регионы России обрушится североатлантический циклон «Ольга».

В среду, 7 февраля, на центральные регионы России обрушится североатлантический циклон «Ольга». Об этом рассказала администрации Владимира, ссылаясь на прогнозы синоптиков.Значительно похолодает, а с полудня ожидаются сильные снегопады. Поднимется метель. Атмосферное давление резко упадёт, что может сказаться на самочувствии граждан.«Просим жителей одевайтесь по погоде, быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим», - обращается в владимирцам пресс-служба мэрии.