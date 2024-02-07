Наша землячка Варвара Милова завоевала золотую медаль на Всероссийском турнире по самбо.

Наша землячка Варвара Милова завоевала золотую медаль на Всероссийском турнире по самбо. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Соревнования проходили в Тверской области и собрали свыше 350 участников из 25 субъектов РФ. Несмотря на серьёзную конкуренцию, владимирская спортсменка заняла первое место.Жители региона поздравляют Варвару Милову и ей тренера Михаила Старикова с победой и желают новых достижений.