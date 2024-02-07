По заявлению местной жительницы была проведена проверка работы ЖКХ.

Во Владимирскую прокуратуру поступила жалоба местной жительницы. В 2022 году ей предоставили квартиру в связи с отсутствием обоих родителей и иных законных представителей. В квартире был сломан водонагреватель и полностью отсутствовала горячая вода.Не смотря на множество обращений в управление жилищно-коммунального хозяйства города Владимир с просьбой провести ремонт услуга предоставлена не была. По итогам проверки был установлен факт нарушения прав. Прокурор направил иск в суд с требованием организовать горячее водоснабжение в квартире. Суд удовлетворил требования прокурора, однако решение пока в силу не вступило.