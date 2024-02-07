Владимирская спортивная школа им. Толкачева провела чемпионат по спортивной гимнастике среди...

Владимирская спортивная школа им. Толкачева провела чемпионат по спортивной гимнастике среди мужчинВладимирская спортивная школа олимпийского резерва имени Николая Толкачева принялат чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике среди мужчин. И Первенство ЦФО среди юниоров.Участники - более 150 спортсменов. Соревновательная программа стартует 6 февраля, и продлится до субботы, 10 февраля. Тогда же пройдет итоговое награждение.