Частные перевозчики продолжают покидать рынок – еще две компании сообщили о прекращении обслуживания маршрутов, но уже пригородных. Автобус под номером 102, отвозивший жителей из Владимира

Частные перевозчики продолжают покидать рынок – еще две компании сообщили о прекращении обслуживания маршрутов, но уже пригородных. Автобус под номером 102, отвозивший жителей из Владимира до Сокола и следом в деревню Раменье переходит из ведения ООО «ПОАТиС» другому частнику. С 10 февраля этот маршрут будет обслуживать компания предпринимателя Бадри Белкании. Это «Шестому каналу» в телефонном