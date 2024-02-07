Владимирские школьники могут остаться дома 8 и 9 февраля благодаря циклону «Ольга». Это касается и учащихся старших классов, рассказал Александр Авдеев в соцсетях. Александр Авдеев, цитата

Владимирские школьники могут остаться дома 8 и 9 февраля благодаря циклону «Ольга». Это касается и учащихся старших классов, рассказал Александр Авдеев в соцсетях. Александр Авдеев, цитата из соцсетей Уважаемые родители! По прогнозам владимирских метеорологов, обильный снегопад, вызванный мощным североатлантическим циклоном «Ольга», будет идти не менее суток. Сугробы могут достигать 50 см, а видимость ухудшится до