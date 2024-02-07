В главном корпусе Владимирского государственного университета прошёл круглый стол по поводу выборов президента Российской Федерации.

В корпусе №1 Владимирского государственного университета состоялось собрание касаемо выборов президента Российской Федерации. За круглым столом обсудили возможности дистанционного голосования и проблему малой явки граждан.Владимирская область в последние два года имеет традиционно низкую явку на выборах. В 2022 году на выборах Губернатора Владимирской области проголосовало меньше 30% населения, а в 2023 году на выборах Законодательного собрания свой голос отдали лишь 20% жителей.