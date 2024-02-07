Владимирский гуманитарный конвой, возглавляемый губернатором Александром Авдеевым, посетил Белгородскую область.

Владимирский гуманитарный конвой, возглавляемый губернатором Александром Авдеевым, посетил Белгородскую область. В частности, местному военному хирургу привезли бестеневой налобный осветитель. Об этом рассказала регионального правительства.Врач поблагодарил наших земляков за подарок и отметил, что новое оборудование пригодится для работы в непростых полевых условиях. С помощью лампы можно оперировать даже при отсутствии освещения.«Мы же хотим сказать «спасибо» врачам за профессионализм и золотое сердце. Берегите себя и наших защитников», - говорится в сообщении правительства Владимирской области.