На улице Лакина в рамках государственно-частного партнёрства построят спортивно-оздоровительный комплекс.

В рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» был выдвинут проект нового спортивно-оздоровительного комплекса на улице Лакина. Строительство планируется в 2024-2025 и уже выделены субсидии на 189 миллионов рублей.Согласно плану, состав комплекса планируется из четырёх теннисных кортов и трёх площадок для летних видов спорта, которые можно будет переделать в футбольные поля. В комплекс также будут входить бассейн, фитнесс-залы, место для отдыха и зоны для личных и групповых занятий.