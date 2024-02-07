запущен процесс для достройки первого из домов в «Дуброва-парк» во Владимире.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, совещание, посвященное восстановлению прав граждан-дольщиков ООО «ИнтерСтрой Плюс», состоялось 7 февраля под председательством губернатора Александра Авдеева и прокурора Владимирской области Ивана Грибова. Также в мероприятии участвовали заместитель главы региона Сергей Волков и Эдуард Селезнев, руководство Министерства архитектуры и строительства, конкурсный управляющий "Интерстрой Плюс", представители УМВД по региону, и делегаты-дольщики.Основным вопросом встречи стал объект жилищного строительства компании Другова в ЖК "Дуброва-парк". Перед гражданами, участвующими в долевом строительстве, открылась перспектива получения ключей от своих домов. Однако для завершения строительства многоквартирного дома необходимо пройти ряд обязательных процедур.Согласно действующему законодательству, на завершение строительства проблемного объекта предусмотрено 3 года. Это означает, что в данном случае срок выпадает на декабрь 2026 года. Однако региональные власти надеются уложиться в более короткий срок. По словам заместителя министра архитектуры и строительства Надежды Долинской, работы по достройке планируется начать в начале 2025 года.